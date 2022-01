​​now.gg uruchamia platformę now.gg Fungible Games (NFG) dla gier mobilnych

Warszawa, 25 stycznia - now.gg, firma zajmująca się chmurą mobilną, ogłosiła dziś platformę now.gg Fungible Games (NFG) dla gier mobilnych opracowanych na silnikach Unity, Unreal i Cocos. NFG umożliwia rozdzielenie gry, dzięki czemu jej fragmenty mogą być własnością różnych osób, jej dynamiczną re-kompozycję w chmurze i dostarczenie graczowi. Dzięki NFG programiści zyskują dostęp do większej liczby sposobów tworzenia i budowania, a gracze mogą wykorzystać swoje cyfrowe zakupy i inwestycje w dowolnej grze, co pozwala zmaksymalizować ekonomię NFT.

Obecnie twórcy gier mogą ponownie wykorzystywać silniki do gier, aby tworzyć na ich podstawie różne gry, ale podniesienie określonych elementów gry i zastosowanie ich w innej jest wyzwaniem. NFG odblokowuje tę nową zdolność i sprawia, że gry są wymienne, umożliwiając sformalizowanie tej praktyki. Teraz gry można podzielić na kod gry, wydarzenia związane z grą i grafikę gry, przy czym różne osoby posiadają różne elementy gry. Platforma NFG może to zrobić automatycznie w przypadku niektórych istniejących gier lub umożliwić programistom wykonanie tego w sposób programowy. Gra może odpytywać, rozszerzać lub zastępować dowolny z tych niepowiązanych komponentów komponentami od użytkownika lub twórcy gry, aby stworzyć grę zmienną, wprowadzając zupełnie nowe wrażenia.

„To tylko wierzchołek góry lodowej dla platformy NFG. NFG uwalnia miliony twórców gier do tworzenia nowych rodzajów mobilnej rozrywki w grach - powiedział Rosen Sharma, dyrektor generalny i założyciel now.gg. „Odwołując się do obietnic Web 3.0 i wprowadzając ją na urządzenia mobilne, NFG przełamuje ograniczenia obecnego ekosystemu i otwiera nową erę kreatywności i zaangażowania w gry mobilne”.

NFG wprowadza także nowe poziomy interakcji między graczami, twórcami gier i twórcami gier. Na przykład, użytkownicy mogą znaleźć i używać NFT w grze oraz tworzyć całkowicie spersonalizowane wrażenia z gry, zbierając obrazy 2D i 3D oparte na NFT lub nie oparte na NFT, tekstury, filmy i kod. Platforma NFG może wysyłać zapytania do portfela użytkownika, dzięki czemu każdy może włączyć swoje NFT lub inne zasoby do gry. Otwarcie tych zasobów w celu udostępnienia ich użytkownikom i grom otwiera niesamowite możliwości programistom i twórcom, którzy mogą teraz pozwolić fanom korzystać z ich zasobów w swoich grach.

Heya (po japońsku pokój), mobilna gra symulacyjna, jest pierwszym przykładem NFG. Tutaj gra może przeszukiwać portfel użytkownika, aby zobaczyć, jakie zasoby posiada, a następnie pozwolić użytkownikowi umieścić te zasoby na ścianach w swoim pokoju, tworząc wspólną i całkowicie spersonalizowaną przestrzeń cyfrową.

„NFG to oszałamiająca nowa platforma. Zmieni to, w jaki sposób gry są opracowywane w przyszłości i jak gry współdziałają z ich graczem” – powiedział Yang GUO, założyciel i dyrektor generalny Heya Game. „Daje również istniejącym programistom mobilnym ścieżkę do budowania Web 3.0 w oparciu o istniejący biznes. Nie byłoby to możliwe bez chmury mobilnej.”

NFG jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić now.gg/nfg.html

O now.gg:

now.gg to firma zajmująca się chmurą mobilną, która zmienia wrażenia z gier dla twórców gier i konsumentów. Dzięki pierwszej globalnej platformie mobilnej jako usłudze dla twórców gier now.gg umożliwia społecznościom graczy granie w gry na dowolnym urządzeniu lub systemie operacyjnym, natychmiastowe udostępnianie gier na swoich kanałach społecznościowych i płacenie w grze za pośrednictwem kanałów płatniczych, które już posiadają. Now.gg nie jest już ograniczany przez położenie geograficzne, urządzenie czy przypisanie, otwiera świat konsumentów przed twórcami gier i odblokowuje zupełnie nowe źródła przychodów.